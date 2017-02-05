Из учебника в Россию

На статью «Россия застыла на выходе» (№ 18 от 1.02.2017, стр. 01)

Нищету плодит социальная политика государства. Удар наносится по наиболее незащищенным слоям населения: пенсионерам, работникам бюджетной сферы, но не чиновникам. Пенсии в стране очень низкие, и многие пенсионеры работают на низкооплачиваемых работах, и им в индексации пенсии отказали.

Падение спроса бьет по бизнесу, даже продовольственные магазины стали закрываться, сетевые магазины сократили время работы и часть персонала, сжимается сфера, которая обслуживала рынок. Идет мощное мультиплицированное сжатие рынка. Эта ситуация описана в учебниках.

Правительство, столкнувшееся с падением бюджетных доходов, основное бремя перекладывает на самых бедных и средние слои, но никак не покушается на доходы богатых. Такой вывод напрашивается из данных статьи об увеличении крупных депозитов. Бюджет не имеет социальных ориентиров и тратит деньги на всяческие гигантские проекты, оборону, вплоть до шитья формы для сотрудников ВПК. Но из учебника известно, что все эти расходы истощают экономику, а трансфертные платежи – нет. То есть пенсии, стипендии, пособия многодетным и нуждающимся семьям, зарплата врачам и учителям экономику не истощают, так как деньги возвращаются к людям, увеличивая платежеспособный спрос.

Яков Пагис, Тульская обл.

Чудо-рабочий

На статью «Ракету на дачу» (№ 17 от 31.01.2017, стр. 06)

На одном из лучших предприятий Союза по изготовлению печатных плат – заводе «Компонент» (Зеленоград) был один рабочий, который выполнял операцию лужения сквозных отверстий. Брал плату клещами, окунал в ванну с припоем и хлопал об стол. Припой проникал в 100% отверстий в нужном количестве. Никто больше так не умел, а учить он отказывался. Если уходил в запой – производство для военных останавливалось. Документации было полно – а результат такой. Для этой операции вообще-то есть специальная машина, но ее в Италии не купили с остальным оборудованием. Вот и сейчас в Воронеже заменили материал, и никаких следов. Хотя в ГОСТах и РК есть четко определенный порядок, как принимаются такие решения, как испытываются и как оформляются.

Андрей Кузьменко, Москва

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