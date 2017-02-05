Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Операторы не могут без лимита

Операторы не могут без лимита

МТС может отказаться от безлимитного интернета и сократить доступный трафик на пакетных тарифах. Чуть ранее о намерении закрыть безлимитные тарифы заявили президент «Вымпелкома» и компания Yota

Кирилл Седов

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