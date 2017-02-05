Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Операторы не могут без лимита

Операторы не могут без лимита

МТС может отказаться от безлимитного интернета и сократить доступный трафик на пакетных тарифах. Чуть ранее о намерении закрыть безлимитные тарифы заявили президент «Вымпелкома» и компания Yota
Большинство подключений МТС приходится на безлимитные тарифы
Большинство подключений МТС приходится на безлимитные тарифы
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / Ведомости

Руководство МТС считает возможным повышение цен на рынке мобильной связи, говорится в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима по итогам встречи с менеджментом оператора. Речь, в частности, идет о тарифных планах с безлимитным мобильным интернетом. МТС планирует поднять цены на эти тарифы или совсем отказаться от них уже в 2017 г., сообщает Ким со ссылкой на руководителей оператора. Кроме того, менеджмент МТС допускает возможность сократить размер трафика мобильного интернета на обычных пакетных тарифах, говорится в обзоре.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Generation87
08:10 06.02.2017
Конечно, проанализируют портфель. Без всякого сомнения и сделают так, чтобы побольше содрать с населения. Ведь всем и так понятно, почему это операторы так обеспокоились безлимитными трафиками: та же Йота, тот же МТС, на подходе Билайн и Мегафон. У этого есть две главные причины: - необходимость исполнять условия "закона Яровой", которые требуют значительных капиталовложений; - потери от развития мессенджеров и операторов интернет-телефонии, которые забирают у операторов мобильной связи значительный сегмент рынка. Есть еще, пожалуй, самый главный фактор того, почему операторы решили нас ограничить в трафике. Они хотят максимизировать свою прибыль, ведь современный человек находится интернете практически днем и ночью. Это огромные объемы гигабайтов, которые проходят через операторов бесплатно, по сути. Соответственно, чтобы получать от этого прибыль, нужно создать лимит льготного трафика. Что операторы, собственно говоря, и делают. Хотя все это очень грустно. Легче всего наложить лапу на то, что можно ограничить. Сложность состоит в том, чтобы создавать новые сервисы, приносящую прибыль. Тут же нужно думать.
00
Комментировать
Фото