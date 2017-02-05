Операторы не могут без лимита

Большинство подключений МТС приходится на безлимитные тарифы
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / Ведомости
Руководство МТС считает возможным повышение цен на рынке мобильной связи, говорится в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима по итогам встречи с менеджментом оператора. Речь, в частности, идет о тарифных планах с безлимитным мобильным интернетом. МТС планирует поднять цены на эти тарифы или совсем отказаться от них уже в 2017 г., сообщает Ким со ссылкой на руководителей оператора. Кроме того, менеджмент МТС допускает возможность сократить размер трафика мобильного интернета на обычных пакетных тарифах, говорится в обзоре.