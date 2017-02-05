Интернет из телефона

«Ростелеком» не спешит отказываться от устаревшего доступа в интернет по медным проводам
Е. Разумный / Ведомости
«Ростелеком» объявил конкурс на закупку мультисервисных узлов доступа на сумму 3,8 млрд руб. Это следует из опубликованной «Ростелекомом» конкурсной документации. Это оборудование предназначено для модернизации местных телефонных сетей, построенных на основе медного кабеля, объясняет представитель оператора Андрей Поляков. Оно, в частности, позволяет предоставлять абонентам аналоговой телефонии доступ в интернет по технологии VDSL2 (Very high data rate digital subscriber line, «высокоскоростная абонентская линия передачи данных»).