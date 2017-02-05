Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Интернет из телефона

Интернет из телефона

«Ростелеком» не спешит отказываться от устаревшего доступа в интернет по медным проводам. Оператор продолжает развивать эту технологию, чтобы не растерять базу пользователей телефонии

Валерий Кодачигов

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