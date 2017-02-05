Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Интернет из телефона

Интернет из телефона

«Ростелеком» не спешит отказываться от устаревшего доступа в интернет по медным проводам. Оператор продолжает развивать эту технологию, чтобы не растерять базу пользователей телефонии
«Ростелеком» не спешит отказываться от устаревшего доступа в интернет по медным проводам
«Ростелеком» не спешит отказываться от устаревшего доступа в интернет по медным проводам
Е. Разумный / Ведомости

«Ростелеком» объявил конкурс на закупку мультисервисных узлов доступа на сумму 3,8 млрд руб. Это следует из опубликованной «Ростелекомом» конкурсной документации. Это оборудование предназначено для модернизации местных телефонных сетей, построенных на основе медного кабеля, объясняет представитель оператора Андрей Поляков. Оно, в частности, позволяет предоставлять абонентам аналоговой телефонии доступ в интернет по технологии VDSL2 (Very high data rate digital subscriber line, «высокоскоростная абонентская линия передачи данных»).

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