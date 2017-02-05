Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: «Мегафон» включит связь на трибунах

«Мегафон» включит связь на трибунах

«Мегафон» обеспечит мобильной и фиксированной связью чемпионат мира по футболу 2018 г. Оператор заработает 4,25 млрд руб.
«Мегафон» включит связь на трибунах
«Мегафон» включит связь на трибунах
Александр Демьянчук / ТАСС

Национальный центр информатизации (НЦИ, структура «Ростеха») выбрал подрядчика по мобильной и фиксированной связи для Кубка конфедерации FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. Единственным поставщиком станет «Мегафон» («Ростеху» принадлежит миноритарный пакет в операторе). Сумма контракта – 4,25 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок. В число услуг по фиксированной связи, которые предстоит оказать «Мегафону», входит предоставление доступа в интернет и телефонной связи, магистральных каналов связи, услуг сетей передачи данных. Под мобильной связью подразумевается обеспечение покрытия (в том числе 2G, 3G и LTE), предоставление мобильных устройств, sim-карт, 4G-роутеров. «Мегафон» построит и подготовит инфраструктуру на всех объектах, где будут соревнования, – в 11 городах.

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