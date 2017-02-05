«Мегафон» включит связь на трибунах

Национальный центр информатизации (НЦИ, структура «Ростеха») выбрал подрядчика по мобильной и фиксированной связи для Кубка конфедерации FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. Единственным поставщиком станет «Мегафон» («Ростеху» принадлежит миноритарный пакет в операторе). Сумма контракта – 4,25 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок. В число услуг по фиксированной связи, которые предстоит оказать «Мегафону», входит предоставление доступа в интернет и телефонной связи, магистральных каналов связи, услуг сетей передачи данных. Под мобильной связью подразумевается обеспечение покрытия (в том числе 2G, 3G и LTE), предоставление мобильных устройств, sim-карт, 4G-роутеров. «Мегафон» построит и подготовит инфраструктуру на всех объектах, где будут соревнования, – в 11 городах.

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