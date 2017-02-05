Суд обязал Google раскрывать ФБР содержание пользовательских писем

Американский суд обязал компанию Google, входящую в холдинг Alphabet, раскрывать содержание почтовых ящиков своих клиентов, которые хранятся на серверах за рубежом, в случае запроса со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) США. Представители Alphabet планируют обжаловать решение суда. REUTERS

Российским операторам продлят 3G-лицензии без учета Крыма

Тройка крупнейших операторов сотовой связи в России – «Вымпелком», «Мегафон» и МТС – смогут продлить лицензии на 3G без необходимости предоставлять услуги на территории Крыма. Об этом сообщил RNS представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Ранее у операторов возникли затруднения с продлением лицензий, поскольку те предназначены для всей России, но собеседник, близкий к регулятору, обещал решить эту проблему. Ведомости