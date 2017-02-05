«Магнит» обновит совет директоров

Совет директоров ритейлера «Магнит» утвердил шесть кандидатов в совет, состав которого будет избран на годовом собрании акционеров, сообщила компания. В список не вошли миноритарий «Магнита» Владимир Гордейчук, долгое время руководивший операционным бизнесом ритейлера, и его независимый директор Александр Зайонц. В совет ритейлера в том числе входят его основной владелец и гендиректор Сергей Галицкий, финансовый директор Хачатур Помбухчан, заместитель гендиректора операционной «дочки» «Магнита», АО «Тандер», Аслан Шхачемуков, гендиректор Южной торговой компании Александр Александров и директор спортивных магазинов «Высшая лига» Алексей Пшеничный. Все они включены в список кандидатов в новый совет директоров компании. Интерфакс

Касса с выходом в сеть

С 1 февраля 2017 г. изменились правила регистрации контрольно-кассовой техники: теперь на учет можно поставить только аппараты, обеспечивающие возможность онлайн-передачи данных в налоговую службу (ФНС) через операторов фискальных данных, сообщила налоговая. Перерегистрация такой техники тоже производится по новым правилам. К 1 июля 2017 г. на новый порядок должны перейти все владельцы кассовой техники. Ведомости

Metro Group подвели гипермаркеты

Немецкий ритейлер Metro Group, который планирует в 2017 г. разделиться на две компании, сообщил о снижении прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) на 0,8% до 821 млн евро, тогда как аналитики в среднем ожидали 829 млн евро. Причина – слабые результаты подразделения Cash & Carry и гипермаркетов: EBIT подразделения мелкооптовой торговли Cash & Carry уменьшилась из-за негативного влияния на результаты снижения цен в России, гипермаркетов Real – на фоне ожесточенной конкуренции с дискаунтерами и перехода потребителей на более скромные, но более частые покупки, объяснила компания. Reuters

13 млрд руб. в село

Крупный производитель мяса ГК «Агропромкомплектация» намерена в 2017 г. вложить свыше 13 млрд руб. в аграрные проекты на территории Курской области, сообщила региональная администрация. Деньги пойдут в том числе на строительство комбикормового завода мощностью 100 т в сутки и элеватора на 150 000 т; также группа планирует ввести в эксплуатацию семенной завод и свинокомплекс в Конышевском районе области. Интерфакс

Amazon превзошел ожидания

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com сообщил о росте чистой прибыли в IV квартале 2016 г. на 55% год к году до $749 млн, или $1,54 в расчете на акцию. Это выше собственных прогнозов компании. Выручка выросла на 22% до $43,7 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль компании в $1,37 на акцию при $44,7 млрд выручки. Интерфакс