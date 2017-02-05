«Газпром» и Botas создадут компанию

Законодательная база для строительства газопровода «Турецкий поток» готова, работы могут начаться в ближайшее время, заявил посол Турции в России Хусейн Дириоз: «Будет создано совместное предприятие «Газпрома» и Botas, не думаю, что в этом вопросе будут какие-либо задержки». Интерфакс

«Русгидро» готова штрафовать подрядчиков

«Русгидро» сообщила, что может взыскать неустойки с генподрядчиков строительства ТЭС на Дальнем Востоке – «ТЭК Мосэнерго» (подконтрольна Аркадию Ротенбергу; строит Якутскую ГРЭС-2, пуск был намечен на 2016 г., и Сахалинскую ГРЭС-2, которая должна быть введена в 2017 г.), а также «Глобалэлектросервиса» (входит в группу «Сумма»; строит ТЭС в Советской Гавани, пуск намечен на 2018 г.). Генподрядчики несут финансовую ответственность за каждый день просрочки, сказал представитель «Русгидро». Интерфакс

ОМЗ разработает технологию СПГ

Совет директоров «Объединенных машиностроительных заводов» (ОМЗ) одобрил контракт с «Газпромом» на создание российской технологии СПГ на смешанном холодильном агенте, сообщила ОМЗ. Исполнителем контракта будет «Криогенмаш», заказчики («Газпром» и ОМЗ) оплатят его работу в равных долях. Стоимость работ первого этапа (до конца 2018 г.) – 1,05 млрд руб. Срок выполнения работ по второму этапу будет определен по итогам первого. Бюджет пятилетней программы «Газпрома» на создание российской технологии СПГ – 3,67 млрд руб. Интерфакс

Владимир Путин поручил думать над пошлинами на круглый лес

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с низкой степенью обработки и тарифных квот на их вывоз. Правительству также поручено изучить возможность организации торговли экспортируемыми необработанными круглыми лесоматериалами на товарных биржах. Интерфакс

«Тольяттиазот» возобновил прокачку аммиака

«Тольяттиазот» сообщил, что договорился с УГП «Укрхимтрансаммиак» возобновить транзит аммиака по территории Украины. Транзит полностью восстановлен в пятницу в соответствии с контрактом. В конце 2016 г. «Укрхимтрансаммиак» остановил прокачку, так как «Тольяттиазот» выбрал годовую квоту, а россошанские «Минудобрения» отказались от транспортировки. Увеличивать прокачку украинская сторона не стала. Интерфакс