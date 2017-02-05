Слова
Дмитрий Песков
«Надеемся, что у них [сепаратистов Донбасса] хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия вооруженных сил Украины».
Пресс-секретарь президента заверил, что Россия будет реагировать на обострение ситуации в Донбассе «только на политическом и дипломатическом фронте». («Интерфакс»)
Валентина Матвиенко
«На бумаге все гладко <...> А выходит какой-то учитель из конкретной школы – это же полное безобразие. Как это можно 7000 [руб.]≠] учителю?»
Председатель Совета Федерации попросила Минобрнауки разобраться, почему в Ивановской области не выполняются майские указы президента. («Интерфакс»)
Игорь Конашенков
«Министерство обороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка «Патриот».
Представитель Минобороны назвал «тщетными и недальновидными» попытки сделать этот парк яблоком раздора. («Интерфакс»)