Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Надеемся, что у них [сепаратистов Донбасса] хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия вооруженных сил Украины».

Пресс-секретарь президента заверил, что Россия будет реагировать на обострение ситуации в Донбассе «только на политическом и дипломатическом фронте». («Интерфакс»)

Валентина Матвиенко

«На бумаге все гладко <...> А выходит какой-то учитель из конкретной школы – это же полное безобразие. Как это можно 7000 [руб.]≠] учителю?»

Председатель Совета Федерации попросила Минобрнауки разобраться, почему в Ивановской области не выполняются майские указы президента. («Интерфакс»)

Игорь Конашенков

«Министерство обороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка «Патриот».

Представитель Минобороны назвал «тщетными и недальновидными» попытки сделать этот парк яблоком раздора. («Интерфакс»)