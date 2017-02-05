Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: «Платон» дождался удвоения

«Платон» дождался удвоения

«Платон» дождался удвоения
«Платон» дождался удвоения
М. Стулов / Ведомости

Тариф за проезд грузовиков тяжелее 12 т по федеральным трассам будет удвоен, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства. С 15 апреля плата повысится с 1,53 руб. за 1 км до 3,06 руб.

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Комментарии  ()
Алдар
12:45 06.02.2017
Как оккупанты себя ведут.
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