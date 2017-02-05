Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: «Платон» дождался удвоения «Платон» дождался удвоения 05 февраля 23:47 Екатерина Мереминская / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} «Платон» дождался удвоения М. Стулов / Ведомости Тариф за проезд грузовиков тяжелее 12 т по федеральным трассам будет удвоен, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства. С 15 апреля плата повысится с 1,53 руб. за 1 км до 3,06 руб. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров