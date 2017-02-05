Цифры. Тенденции. События

113,1 млрд руб.

Получит федеральный бюджет в виде дополнительных нефтегазовых доходов, ждет Минфин. Эти средства будут направлены, как и сообщалось ранее, на покупку иностранной валюты. Ежедневно с 7 февраля по 6 марта ЦБ будет скупать валюту на 6,3 млрд руб., сделки будут заключаться на торгах Московской биржи равномерно в течение дня. Пока цена на нефть Urals выше $40/барр., Минфин будет покупать валюту. Ведомости