Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
113,1 млрд руб.
Получит федеральный бюджет в виде дополнительных нефтегазовых доходов, ждет Минфин. Эти средства будут направлены, как и сообщалось ранее, на покупку иностранной валюты. Ежедневно с 7 февраля по 6 марта ЦБ будет скупать валюту на 6,3 млрд руб., сделки будут заключаться на торгах Московской биржи равномерно в течение дня. Пока цена на нефть Urals выше $40/барр., Минфин будет покупать валюту. Ведомости
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