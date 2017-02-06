«Конрад» нашел покупателя

Среди объектов Setl City жилые дома в Кудрове Ленинградской области
Евгений Егоров / Ведомости
Девелопер Setl City приступает к строительству нового жилого комплекса комфорт-класса в Приморском районе Петербурга северо-западнее пересечения ул. Яхтенной и Оптиков, сообщила пресс-служба компании. Здесь появятся два дома общей жилой площадью 53 000 кв. м и два детских сада на 60 мест каждый. Продажи планируется открыть в марте 2017 г., а проект будет завершен в середине 2019 г. Инвестиции в него, по данным Setl City, оцениваются в 5 млрд руб.