«Конрад» нашел покупателя

Девелопер Setl City приступает к строительству нового жилого комплекса комфорт-класса в Приморском районе Петербурга северо-западнее пересечения ул. Яхтенной и Оптиков, сообщила пресс-служба компании. Здесь появятся два дома общей жилой площадью 53 000 кв. м и два детских сада на 60 мест каждый. Продажи планируется открыть в марте 2017 г., а проект будет завершен в середине 2019 г. Инвестиции в него, по данным Setl City, оцениваются в 5 млрд руб.

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