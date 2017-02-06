Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: «Конрад» нашел покупателя

«Конрад» нашел покупателя

Setl City вложит 5 млрд руб. в строительство комплекса в Приморском районе Петербурга. Участок компания приобрела у группы «Конрад» Вагифа Мамишева
Среди объектов Setl City жилые дома в Кудрове Ленинградской области
Среди объектов Setl City жилые дома в Кудрове Ленинградской области
Евгений Егоров / Ведомости

Девелопер Setl City приступает к строительству нового жилого комплекса комфорт-класса в Приморском районе Петербурга северо-западнее пересечения ул. Яхтенной и Оптиков, сообщила пресс-служба компании. Здесь появятся два дома общей жилой площадью 53 000 кв. м и два детских сада на 60 мест каждый. Продажи планируется открыть в марте 2017 г., а проект будет завершен в середине 2019 г. Инвестиции в него, по данным Setl City, оцениваются в 5 млрд руб.

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