Российские деятели искусства номинированы на Opera Awards

Среди номинантов премии International Opera Awards 2017 г. – режиссер Кирилл Серебренников, сопрано Анна Нетребко и хор MusicAeterna Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. Вместе с Кириллом Серебренниковым на премию в режиссерской номинации претендуют Роберт Карсен (Канада), Татьяна Гюрбака (Германия), Найджел Лаури (Великобритания), Кристоф Лой (Германия) и Дамиано Микелетто (Италия). Помимо Анны Нетребко в номинации «Певица» представлены Мария Бенгтссон (Швеция), Стефани д’Устрак (Франция), Кристиана Карг (Германия), Анита Рачвелишвили (Грузия) и Даниэла Синдрам (Германия). В хоровой номинации MusicAeterna будет конкурировать с Хором имени Арнольда Шенберга (Австрия), а также хоры оперных театров Чикаго (США), Штутгарта (Германия), Сиднея (Австралия) и Лидса (Великобритания). Лауреаты International Opera Awards 2017 г. будут объявлены в Лондоне 7 мая. Colta.Ru

Фильм «Чужой дом» завоевал премию Американского общества кинематографистов

Фильм режиссера Русудана Глурджидзе, созданный при участии России, Грузии, Испании и Хорватии, завоевал премию Американского общества кинематографистов (ASC Awards for Outstanding Achievement) в номинации «В центре внимания» (оператор Горка Гомез Андреу). Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter. Продюсерами ленты с российской стороны выступили Катерина Гечмен-Вальдек и Надежда Горшкова. В центре сюжета драмы – две семьи, поселившиеся в брошенных наспех домах Абхазии после вооруженного конфликта 1992–1993 гг. Новые жильцы пытаются устроить быт, начать жизнь с чистой страницы, но недавние трагические события невозможно забыть. «Все занятые в фильме актеры – представители народов, не понаслышке знающих, что такое гражданская война, и поколения, пережившего такую войну», – сказал ТАСС продюсер ленты Катерина Гечмен-Вальдек. ТАСС