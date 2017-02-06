Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Вкратце

Пимонов будет руководить «Квадрой» до 2019 г.

Совет директоров «Квадры» решил продлить полномочия гендиректора Юрия Пимонова до 6 февраля 2019 г., сообщила компания. Он возглавил «Квадру» в феврале 2016 г. ТАСС

НЛМК возобновил работу второй линии на заводе Sharon Coating

НЛМК на фоне растущего спроса возобновил работу второй линии горячего оцинкования на заводе Sharon Coating (США), сообщила компания. Мощность первой линии составляет 521 000 т в год, с запуском второй суммарные мощности увеличились на 43%. Интерфакс

Иркутские власти готовятся к выбору инвестора для аэропорта

Правительство Иркутской области начало подготовку к организации конкурса по выбору инвестора для аэропорта Иркутск, сообщили в пресс-службе правительства. В качестве консультанта планируется привлечь одну из структур «Новапорта». В связи с необходимостью выбора оптимальной модели государственно-частного партнерства прорабатывается вопрос о создании Корпорацией развития Иркутской области и АО «Новапорт Иркутск» совместной проектной компании «Иркутскаэроинвест. Интерфакс