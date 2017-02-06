«Пересвет» избавился от привилегированных акций

Банк «Пересвет» конвертировал все привилегированные акции в обыкновенные. Уставный капитал банка до допэмиссии составлял 1,8 млрд руб., он состоял из 4,124 млн обыкновенных и 1,364 млн привилегированных акций номиналом 329 руб. После конвертации Русская православная церковь сократила долю голосующих акций в капитале банка с 36,5 до 27,5%, подконтрольное ей ООО «Содействие» – с 13,2 до 9,9%, ООО «Согласие» (компания принадлежит экс-главе банка Александру Швецу) – с 12,4 до 9,3%. Одновременно «Экспоцентр» (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата) увеличил долю голосующих акций с 24,4 до 42,3%. Банк готовит еще одну допэмиссию обыкновенных акций, в которую планируется конвертировать субординированные займы на 100 млн руб. от Агентства по страхованию вкладов. Кроме того, «Пересвет» планирует разместить субординированные облигации общим объемом 125 млрд руб. Они могут быть конвертированы в акции. Интерфакс

Заемщиков, отдающих ползарплаты на кредиты, стало меньше

Доля заемщиков, направляющих свыше 50% ежемесячных доходов на обслуживание кредитов, по итогам IV квартала 2016 г. снизилась до 9,8%, свидетельствуют расчеты Национального бюро кредитных историй. Доля самых закредитованных заемщиков с отношением ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу свыше 60% по итогам 2016 г. составила 4,6%. Интерфакс

Новая жизнь Новикомбанка

Новикомбанк планирует к концу 2017 г. выйти на безубыточность, сообщили в его пресс-службе. По итогам 2016 г. убыток Новикомбанка составил 16,6 млрд руб. Причина – высокие отчисления в резервы. Достигнуть безубыточности Новикомбанк планирует в том числе за счет проведенного изменения стратегии и кредитной политики. Так, банк решил сосредоточиться на обслуживании целевых клиентов из сферы оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и высоких технологий. В IV квартале 2016 г. банк «завершил пересмотр клиентской базы», добавил его представитель. Интерфакс, Ведомости

Банкиров приговорили к 50 годам тюрьмы

Менеджеры HBOS (британская группа компаний, специализирующаяся на оказании банковских и страховых услуг) и другие финансисты лондонского Сити посажены в тюрьму за кредитную аферу в размере 245 млн фунтов стерлингов, передает издание The Guardian. Группа банкиров, обманувшая сотни владельцев малого бизнеса, была приговорена в общей сложности почти к 50 годам лишения свободы. Бывший старший менеджер HBOS Линден Скоурфилд получил 11 лет и 3 месяца тюремного заключения. Banks.eu