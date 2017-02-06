Долина против Трампа

Миграционный указ наносит значительный вред американскому бизнесу, инновациям и развитию компаний
Julie Jacobson / AP
Американские технологические компании, в том числе Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber и др., подготовили юридическое обоснование своей позиции против указа президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну жителям семи стран. Это заявление они подали в апелляционный суд Девятого округа в Сан-Франциско, сообщает The Washington Post. Как пишет издание, этот шаг демонстрирует редкую скоординированность действий бизнеса – всего в формировании юридического обоснования участвовало 97 компаний – и показывает глубину недовольства указом Трампа.