Корея проследит за батарейками

Смартфоны Galaxy Note 7 самовоспламенялись и взрывались из-за дефекта аккумуляторов
Ahn Young-joon / AP
Смартфоны Galaxy Note 7 самовоспламенялись и взрывались из-за дефекта аккумуляторов, выяснил южнокорейский регулятор, тем самым подтвердив выводы производителя устройств, сообщает информационное агентство «Ренхап». Об этом 6 февраля заявило Агентство по технологическим стандартам. По его оценке, это связано с проблемами в структуре батарей и ошибками при производстве, тогда как с самим смартфоном или его программным обеспечением проблем не обнаружено, пишет The Wall Street Journal (WSJ).