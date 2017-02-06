Корея проследит за батарейками

Смартфоны Galaxy Note 7 самовоспламенялись и взрывались из-за дефекта аккумуляторов, выяснил южнокорейский регулятор, тем самым подтвердив выводы производителя устройств, сообщает информационное агентство «Ренхап». Об этом 6 февраля заявило Агентство по технологическим стандартам. По его оценке, это связано с проблемами в структуре батарей и ошибками при производстве, тогда как с самим смартфоном или его программным обеспечением проблем не обнаружено, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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