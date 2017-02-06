Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Корея проследит за батарейками

Корея проследит за батарейками

Государственное агентство Южной Кореи подтвердило выводы Samsung о причинах возгораний смартфонов Galaxy Note 7 из-за аккумуляторов. Регулятор будет следить за их тестированием
Смартфоны Galaxy Note 7 самовоспламенялись и взрывались из-за дефекта аккумуляторов
Смартфоны Galaxy Note 7 самовоспламенялись и взрывались из-за дефекта аккумуляторов
Ahn Young-joon / AP

Смартфоны Galaxy Note 7 самовоспламенялись и взрывались из-за дефекта аккумуляторов, выяснил южнокорейский регулятор, тем самым подтвердив выводы производителя устройств, сообщает информационное агентство «Ренхап». Об этом 6 февраля заявило Агентство по технологическим стандартам. По его оценке, это связано с проблемами в структуре батарей и ошибками при производстве, тогда как с самим смартфоном или его программным обеспечением проблем не обнаружено, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото