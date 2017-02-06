«Дочка» Vimpelcom GTH заняла $200 млн для выкупа акций

Global Telecom Holding (GTH, входит в Vimpelcom Ltd.) подписала необеспеченное краткосрочное кредитное соглашение с Citi и ING Bank на общую сумму $200 млн. Соглашение рассчитано на шесть месяцев с возможностью продления до 15 декабря 2017 г., говорится в сообщении компании. В течение шести месяцев ставка по займу составит LIBOR + 4% годовых, в случае продления соглашения – LIBOR + 5% годовых. Средства будут направлены на финансирование программы buyback, о которой GTH объявила в середине января. Компания планирует выкупить 524,57 млн акций (10% капитала) по цене 7,9 египетского фунта за бумагу. Таким образом, сумма выкупа составит до $223 млн (4,441 млрд египетских фунтов). Vimpelcom, которому принадлежит 51,9% GTH, участвовать в buyback не планирует. Интерфакс

ФАС предписала «Почте России» отменить результаты конкурса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание ФГУП «Почта России» отменить результаты открытого конкурса на оказание услуг по страхованию наличных денег при перевозке и хранении, потребовала изменить закупочную документацию, следует из решения ФАС, опубликованного на сайте ведомства. Если «Почта России» до 27 февраля 2017 г. не устранит нарушения, ей грозит административная ответственность, следует из документа. В декабре 2016 г. в конкурсе «Почты России» победила совместная заявка «Согаза» и «Ингосстраха». Общая страховая сумма составила 5,8 трлн руб. Интерфакс

Telenor закрывает представительство в России

Норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor в течение I квартала 2017 г. закроет представительство в России – Telenor Russia AS, сообщила «Интерфаксу» представитель холдинга Катрин Станг Лунд. Закрытие российского офиса связано с решением Telenor выйти из капитала холдинга Vimpelcom Ltd. Сейчас компании принадлежит 23,7% Vimpelcom, крупнейшим акционером (47,9%) которого является LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров. «Как результат решения продать наши акции в Vimpelcom мы также сократили количество сотрудников в российском офисе с девяти до одного перед Рождеством 2015 г. и планируем закрыть офис в течение I квартала», – сказала Лунд. Интерфакс

ФАС одобрила ходатайство «Мегафона» о покупке доли в Mail.ru

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Мегафона» о приобретении доли в интернет-холдинге Mail.ru. «Мегафон» планирует выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у структур своего контролирующего акционера – USM Group Алишера Усманова и его партнеров. Сумма сделки должна составить $740 млн. Акционеры «Мегафона» одобрили сделку 20 января, ее планируется закрыть в I квартале 2017 г. Интерфакс