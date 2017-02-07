«Роснефть», Engie и OTI поставят в Египет СПГ на $1 млрд

Египетская холдинговая газовая компания (EGAS) сообщила, что подписала контракт с «Роснефтью», французской Engie и оманской OTI на поставку сжиженного природного газа (СПГ) на $1 млрд. Начало поставки – в марте, всего их будет 45, по 138 000–156 000 куб. м каждая. EGAS будет платить цену ниже мировой, говорит министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Мулла. Интерфакс

«Аэрофлот» поднялся до чистой прибыли

Авиакомпания сообщила, что получила в 2016 г. 30,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка 18,9 млрд руб. в 2015 г. Выручка за год повысилась на 16,8% до 427,9 млрд руб. за счет увеличения сети маршрутов и пассажиропотока – за прошлый год на 11% и до 29 млн человек. Валовая прибыль «Аэрофлота» увеличилась на 12,8% до 56,3 млрд руб. Интерфакс

«Газпрому» продлили роялти на шесть лет

Срок использования природного газа, причитающегося России (роялти) по соглашению о разделе продукции на «Сахалине-2», для поставок потребителям Дальневосточного федерального округа продлен до конца 2023 г., указано на сайте правительства. Изначально предполагалось, что «Газпром» будет получать газ «Сахалина-2» до 2014 г. Интерфакс

«Фосагро» проведет вторичное размещение

Агрохимическая группа рассматривает повторную продажу акций на бирже (SPO) в ближайшее время, сказали три источника на финансовом рынке. Компания последний раз выходила на рынок акционерного капитала весной 2013 г., сейчас цена акции находится около исторического максимума. Reuters

Игорь Ротенберг зарядится патронами

АО «Энпиви инжиниринг», принадлежащее Игорю Ротенбергу, выдвинуло семь кандидатов в новый состав совета директоров Тульского патронного завода, который планируется избрать на внеочередном собрании акционеров 3 марта, говорится в документах завода. Всего в совет входят 11 человек: 10 избираются акционерами, еще одного назначает государство – оно владеет «золотой акцией». Интерфакс

Центр фирменного обслуживания РЖД меняет гендиректора

Вице-президента РЖД по коммерческой деятельности Салмана Бабаева на посту гендиректора Центра фирменного транспортного обслуживания сменит Алексей Шило, начальник департамента по управлению бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура». Интерфакс