Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
0,6%
Составила инфляция в январе, ускорившись из-за индексации тарифов на транспорт, сообщил Росстат. В годовом выражении она снизилась до 5%. Инфляция в годовом выражении уже вдвое ниже ключевой ставки ЦБ. На последнем заседании регулятор сохранил ставку на уровне 10%. По его прогнозам, инфляция замедлится до целевого уровня в 4% к концу 2017 г. Но из-за изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ставки ЦБ в первом полугодии 2017 г. уменьшился, сообщил ЦБ. Интерфакс
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