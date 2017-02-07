Цифры. Тенденции. События

0,6%

Составила инфляция в январе, ускорившись из-за индексации тарифов на транспорт, сообщил Росстат. В годовом выражении она снизилась до 5%. Инфляция в годовом выражении уже вдвое ниже ключевой ставки ЦБ. На последнем заседании регулятор сохранил ставку на уровне 10%. По его прогнозам, инфляция замедлится до целевого уровня в 4% к концу 2017 г. Но из-за изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ставки ЦБ в первом полугодии 2017 г. уменьшился, сообщил ЦБ. Интерфакс