Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Роструд напоминает о нормах работы в мороз
Роструд напомнил российским работодателям о нормах работы сотрудников в морозы: к работе на холоде допускаются сотрудники, прошедшие медосмотры и обеспеченные средствами индивидуальной защиты. Законы обязывают работодателей устраивать специальные оплачиваемые перерывы для обогрева. Интерфакс
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