Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Роструд напоминает о нормах работы в мороз

Роструд напомнил российским работодателям о нормах работы сотрудников в морозы: к работе на холоде допускаются сотрудники, прошедшие медосмотры и обеспеченные средствами индивидуальной защиты. Законы обязывают работодателей устраивать специальные оплачиваемые перерывы для обогрева. Интерфакс