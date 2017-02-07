Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Вкратце

Инфляция в январе – 1,3%

Индекс потребительских цен в Петербурге в январе 2017 г. составил 101,3% (в январе 2016 г. – 101,8%), в Ленинградской области – 100,9 (101,5%). Ведомости

Депозит под 9,4% годовых

Депозитный аукцион по размещению 2,5 млрд руб. временно свободных средств бюджета Петербурга на депозиты на семь дней признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок по удовлетворяющим вкладчика процентным ставкам, сообщила СПВБ. Комитет финансов разместил эти средства в режиме депозитных торгов. Средневзвешенная ставка – 9,4% годовых. Ведомости

«Ленэнерго» выпустит облигации

Совет директоров ПАО «Ленэнерго» 20 февраля рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р, сообщила компания. Параметры программы не раскрываaются. Кроме того, совет директоров рассмотрит вопрос об утверждении проспекта биржевых облигаций. В обращении находится один выпуск биржевых облигаций «Ленэнерго» на 2,4 млрд руб. ПАО «Ленэнерго» обслуживает территорию общей площадью 87 100 кв. км с населением более 6 млн человек. Основные акционеры – ПАО «Российские сети» (68,25% обыкновенных акций) и администрация Петербурга (29,08%). Интерфакс

Церковь получила Сампсониевский собор

Сампсониевский собор Санкт-Петербурга в воскресенье официально передан Русской православной церкви. Церемония передачи началась с божественной литургии. Затем директор государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» Николай Буров вручил ключи от храма архимандриту Серафиму (Шкредю). Ранее Сампсониевский собор вместе со Смольным собором, Исаакиевским и Спасом-на-Крови входил в состав ГМП «Исаакиевский собор». Кроме Сампсониевского РПЦ передаются Смольный и Исаакиевский соборы. Интерфакс