Объявлена программа Транссибирского арт-фестиваля

IV Транссибирский арт-фестиваль, которым руководит скрипач Вадим Репин, пройдет в Новосибирске с 15 марта по 3 апреля и будет посвящен 80-летию Новосибирской области. Приглашенным коллективом фестиваля в этом году станет камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В числе звезд фестиваля Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Николас Ангелич, Леонард Шрайбер, Пабло Феррандес, Джулиано Карминьола и Александр Князев. На фестивале состоится мировая премьера произведения немецкого композитора Энйотта Шнайдера Dreamdancers – концерта для трубы-пикколо, флюгельгорна и оркестра. Главная площадка фестиваля – Государственный концертный зал имени Арнольда Каца, новый зал филармонии, открывшийся в 2013 г. Также в программе фестиваля концерты в городах Новосибирской области – Искитиме, Ордынском и Бердске, проект «Дети – детям», программы камерной музыки, творческая встреча с режиссером Брюно Монсенжоном, показы его фильмов и многие другие события. Colta.Ru

Стинг и Уэйн Шортер стали лауреатами музыкальной премии «Полар»

Британский музыкант Стинг и американский джазовый исполнитель Уэйн Шортер названы лауреатами музыкальной премии «Полар» 2017 г. в Стокгольме. Премия «Полар» была учреждена менеджером шведской группы ABBA Стигом Андерсоном, который основал для этих целей фонд в размере 42 млн шведских крон ($4,77 млн). С 1992 г. награда ежегодно вручается исполнителям не только популярной, но и классической музыки – «лицам, группам или учреждениям, исключительная деятельность которых способствует развитию музыки в мире». Лауреатами «Полара» в разное время становились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Губайдулина, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон. Награды новым лауреатам в июне в Стокгольмской филармонии вручит король Швеции Карл XVI Густав. Размер премии для каждого исполнителя составляет 1 млн шведских крон (около $114 000). ТАСС