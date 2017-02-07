Цифры. Тенденции. События

111,3 млн

Зрителей в США смотрели прямую трансляцию финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (профессиональная лига американского футбола в США; NFL), известного как Super Bowl, подсчитал Nielsen. Транслировал матч канал Fox. Это самая маленькая аудитория Super Bowl c 2013 г. С другой стороны, Fox отдал под рекламу почти четверть всей трансляции, или 51 минуту и 30 секунд. По оценке Kantar Media, это второй показатель за всю историю Super Bowl. Ведомости