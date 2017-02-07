ОАК увеличит выпуск самолетов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует увеличить выпуск самолетов в 2017 г. до 152 со 143 в прошлом году, сообщил руководитель ОАК Юрий Слюсарь. По предварительным данным, выручка корпорации составила в 2016 г. около 400 млрд руб. В прошлом году ОАК вышла на уровень безубыточности и с 2018 г. планирует «существенный рост рентабельности», сказал он. REUTERS

«Т плюс» установил временную кровлю на Пензенской ТЭЦ-1

«Т плюс» завершил возведение временной кровли в котлотурбинном цехе Пензенской ТЭЦ-1, пострадавшем в результате аварии в конце января, сообщила компания. Временная кровля сооружена на площади около 500 кв. м после демонтажа поврежденных конструкций. «Общая мощность задействованного генерирующего оборудования составляет 225 МВт. Этого оборудования достаточно для обеспечения нормативной электрической и тепловой нагрузки», – говорится в сообщении. Интерфакс

РЖД купит 450 локомотивов

РЖД в 2017 г. приобретет 450 локомотивов, в том числе 210 электровозов и 240 тепловозов, сообщила компания. Инвестпрограмма предусматривает на эти цели 57,2 млрд руб. На программу модернизации локомотивного парка компании в 2017 г. планируется направить 3 млрд руб. Ранее вице-президент РЖД Олег Валинский заявлял, что рост объемов ремонта локомотивов позволит РЖД с 2017 г. сократить закупки техники более чем на 10% в год – в среднем до 430–450 локомотивов. ТАСС

«Алроса» увеличила продажи алмазов и бриллиантов

Общий объем продаж «Алросы» в январе 2017 г. составил $365,4 млн, сообщила компания. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Первый месяц года в соответствии с нашими ожиданиями продемонстрировал достаточно активный спрос на алмазы практически во всех сегментах рынка. Очевидно, что алмазогранильный сектор Индии справляется с проблемами, вызванными денежной реформой в этой стране, несколько быстрее ожиданий», – заявил вице-президент компании Юрий Окоемов. Интерфакс

«Башнефть» купила два участка в Башкирии

«Башнефть» купила на аукционах два нефтяных участка в Башкирии, сообщили Башнедра. В аукционах также участвовало дочернее предприятие «Башнефти» – ООО «Башнефть-добыча». За первый участок – Згурицкий-1 – «Башнефть» предложила 24,882 млн руб. при стартовом размере платежа в 22,62 млн руб. Участок площадью 8,1 кв. км имеет запасы нефти по категории С1 в 0,161 млн т, ресурсы по D1 – 0,1 млн т. За второй участок – Уразметовский-1 – компания заплатит 62,535 млн руб. (стартовый платеж – 56,85 млн руб.). Запасы нефти участка по категории В оцениваются в 0,107 млн т, С1 – 0,237 млн т, С2 – 0,023 млн т. Интерфакс