Средства оборонзаказа в банках выросли вдвое

Средства гособоронзаказа в банках за 2016 г. выросли в 2,2 раза до 589 млрд руб. Деньги оборонки можно размещать только в банках, находящихся под контролем государства или ЦБ, с капиталом не менее 100 млрд руб. В перечень уполномоченных банков входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Россия», «Санкт-Петербург» и Новикомбанк. Последние три банка не имеют необходимого капитала, но включены в список распоряжением правительства. Самое крупное привлечение средств оборонзаказа – у Сбербанка: 341,3 млрд руб. В банке ВТБ размещалось 166,3 млрд руб., в Газпромбанке – 43 млрд руб. Прайм

Банк «Пересвет» может списать суборды на 8 млрд руб.

Банк «Пересвет» уведомил владельцев субординированных еврооблигаций на 8 млрд руб. о наступлении основания для списания этих ценных бумаг, говорится в сообщении SPV банка. Суборды могут быть списаны 14 февраля 2017 г., т. е. через 30 рабочих дней после публикации на сайте ЦБ информации о наступлении оснований. Банк России 26 и 27 декабря 2016 г. уведомил о срабатывании триггера по субордам «Пересвета». Регулятор тогда указал, что норматив достаточности базового капитала (Н1.1) банка опускался ниже минимально необходимого уровня в 5,125%. Интерфакс

В ЦБ заработали новые департаменты

ЦБ объявил о начале работы новых департаментов – допуска и прекращения деятельности финансовых организаций и корпоративных отношений. В сферу внимания новых структурных подразделений входят как кредитные, так и некредитные финансовые организации. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций возглавила Людмила Тяжельникова, департамент корпоративных отношений – Елена Курицына. Ведомости