Государству больше зерна не нужно

Минсельхоз не видит необходимости в продолжении закупочных интервенций на рынке зерна – этому не способствует ценовая ситуация, заявил директор департамента регулирования продрынков Минсельхоза Владимир Волик. Но ситуация всегда может измениться, добавил он. С 19 сентября 2016 г. государство закупило в фонд 906 800 т зерна на 8,67 млрд руб. Интерфакс

«Петровакс» наращивает мощности

К 2019 г. НПО «Петровакс фарм» намерено увеличить производство фармацевтических субстанций в 2,5 раза, таблеток – в 7 раз, суппозиториев – в 4 раза. Об этом говорится в сообщении Фонда развития промышленности, который предоставит компании треть необходимой для проекта суммы в виде льготного займа. Общая стоимость проекта – 907 млн руб. Ведомости

Нуждающиеся получат средства на еду

Минпромторг и Минфин дорабатывают программу продовольственной помощи населению, ее запуск запланирован на 2017 г., заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Программа обеспечит поддержкой тех граждан, которые не могут себе позволить определенные продукты. Для этого планируют внедрить продовольственные субсидии через систему адресной поддержки; выделяемые деньги должны будут тратиться на продукцию отечественных производителей. ТАСС

Подделал молоко – в тюрьму

Доля фальсификата на молочном рынке России составляет 6–8%, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, служба готовит законопроект по ужесточению ответственности за фальсификацию продукции вплоть до уголовной. По итогам 2016 г. с реализации снято около 130 т молочной продукции, штрафы за девять месяцев 2016 г. составили 190 млн руб. Интерфакс

Трансфер футболистов подорожал

Футбольные клубы, представляющие чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, потратили на трансферы 742 млн евро в зимнее трансферное окно сезона 2016/17 г., что на 50% больше, чем годом ранее, по данным CIES Football Observatory. Английские клубы заработали на трансферах на 51 млн евро больше, чем потратили. Баланс испанских клубов вырос на 11 млн евро. Отрицательный баланс показали клубы, представляющие Италию, Германию и Францию. RNS

Михаил Балакин ответит перед «третьим лицом»

Сбербанк переуступил «третьему лицу» часть требований к владельцу «СУ-155» Михаилу Балакину, заявил представитель банка на заседании суда. Стороны не уточнили, кто является третьим лицом, оставшаяся сумма задолженности также не уточнялась. Долг Балакина перед Сбербанком по состоянию на 23 августа 2016 г. сократился до 203 млн руб. Интерфакс