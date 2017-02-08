«Аэрофлот» купит еще 20 Sukhoi SuperJet

Твердый контракт на поставку 20 Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлоту» будет подписан в середине 2017 г., заявил руководитель ОАК (головная компания АО «Гражданские самолеты Сухого») Юрий Слюсарь. «Условия контракта я раскрывать не могу <...> В производственном плане у нас в этом году стоит поставка 12 SSJ100 «Аэрофлоту», – сказал глава ОАК, добавив, что остальные восемь самолетов планируется поставить в следующем году. Сейчас в парке «Аэрофлота» 30 SSJ100. Интерфакс

«Фосагро» видит смысл в росте free float

Потенциальный интерес к увеличению free float у «Фосагро» есть, сказал гендиректор компании Андрей Гурьев, оставив без комментариев слухи о готовящемся SPO. «Я рассматриваю все варианты, которые могут положительно сказаться на капитализации компании», – заявил он. Отвечая на вопрос, могут ли контролирующие акционеры потенциально снизить долю в компании ниже 50%, Гурьев отметил: «Наверное, можем». «Операционный контроль над компанией и так сохранится», – добавил он. Интерфакс

Продажи Lada растут

Рост продаж автомобилей Lada в России, который начался летом 2016 г., продолжился в январе, сообщил «АвтоВАЗ». Было продано около 16 300 машин (+5%). Доля Lada на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей, по оценке компании, составила 19,5%. По предварительным данным, в январе Vesta (вторая по популярности модель марки в России) поднялась с 4-го на 3-е место в общероссийском рейтинге, другая новинка – высокий хетчбэк Xray – вошла в топ-10. Ведомости

Прибыль BP от участия в «Роснефти» упала вдвое

Прибыль BP от участия в «Роснефти» в 2016 г. сократилась в 2 раза по сравнению с 2015 г. и составила $643 млн, говорится в отчете BP. Прибыль BP от участия в российской компании в IV квартале – $182 млн. На долю ВР в 2016 г. пришлось 840 000 барр. нефти в сутки из добычи «Роснефти», что на 3,3% выше показателя 2015 г. ТАСС

Минтранс назвал цену НМТП

Минтранс оценивает рыночную стоимость ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) в $1,5–2 млрд, сказал замминистра Виктор Олерский. «Вы видите, что там более сложная история, чем просто продажа госпакета. Наверное, его можно продать дороже, если присовокупить там ко всему или части пакет «Транснефти». Олерский отметил, что сроки переносятся не потому, что «кто-то там тянет и чего-то не хочет, – все звезды должны сойтись и конъюнктура должна быть». Интерфакс