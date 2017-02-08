На статью «Риск прогресса» (№ 4 от 12.01.2017, стр. 07)

Немного странная статья. Почему автор не подумал, что сейчас услуги персонального водителя или индивидуального транспорта довольно дороги именно из-за того, что это «ручной» труд? Если один человек сейчас может вести/контролировать только одну машину, то почему ИИ [искусственный интеллект] не сделает возможным контролировать одним человеком 10 машин одновременно, что позволит удешевить услугу на порядок? Пример: сейчас в мире IТ-специалистов на несколько порядков больше, чем телеграфистов в XVIII–XIX вв., хотя и те и другие обеспечивают и обеспечивали доступ к информации, только сейчас связисты не выстукивают ключом морзянку – следят за машинами, которые делают это сами.

Илья Якимов, Санкт-Петербург

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