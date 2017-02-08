Цифры. Тенденции. События
0,6%
Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП в декабре 2016 г. в годовом сравнении до 0,6% с 1%, следует из его мониторинга. Оценка роста в ноябре улучшена до 1,1% с 0,5%. Ранее Росстат опубликовал первую оценку снижения ВВП в 2016 г. – на 0,2%, что оказалось значительно лучше оценки Минэкономразвития (на 0,6%), ожиданий экономистов (также на 0,6%) и динамики за девять месяцев (на 0,7%). Оценку за IV квартал Росстат не привел. Экономика в IV квартале с сезонной коррекцией вышла в положительную зону, оживление сохранится и в начале 2017 г., говорится в комментариях ЦБ. Последний раз квартальный рост ВВП в годовом выражении наблюдался два года назад – в IV квартале 2014 г. Но динамика основных показателей оставалась неоднородной, подчеркивает ЦБ. С одной стороны, продолжилось увеличение промышленного выпуска, поддерживаемое ростом внешнего спроса и развитием импортозамещения, восстанавливалась инвестиционная активность. С другой стороны, возобновилось сжатие потребительского спроса после небольшого роста в III квартале. ЦБ считает, что продолжится и плавный рост зарплаты в реальном выражении. Интерфакс
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