Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Слова

Сергей Шойгу

«Особое внимание необходимо уделить <...> развертыванию систем ПВО на военное время и готовности авиагруппировок к отражению агрессии».

Министр обороны сообщил о начавшейся по решению верховного главнокомандующего внезапной проверке Воздушно-космических сил. («Интерфакс»)

Алексей Вофлин

«Цифра в 100 000 взята с потолка <...> Можно считать фактом ограничения интернета любое недовольство или блокировку порнографического сайта».

Замминистра связи и массовых коммуникаций заявил, что «не будет переживать» по поводу доклада группы «Агора» об ограничении свободы интернета. («Интерфакс»)

Башар Асад

«Может быть, речь пойдет о сотрудничестве США и России. Мы считаем, что это будет позитивом для всех стран мира, в том числе и для Сирии».

По словам президента Сирии, заявления Дональда Трампа, особенно о приоритетности борьбы с терроризмом, звучат «многообещающе». (Sana)