Цифры. Тенденции. События

30 500 руб.

Составило среднее зарплатное предложение банков-работодателей в январе 2017 г. в России, в Москве средняя предлагаемая зарплата почти вдвое выше – 58 000 руб. 40% предложений пришлось на «Тинькофф банк» и Сбербанк, говорится в исследовании Rabota.ru. Число вакансий «Тинькофф банка» на крупных порталах по поиску работы превышает 5000. На третьем месте по числу вакансий «Почта банк». Он планирует увеличить число региональных отделений с 340 на начало 2016 г. до 15 000 в 2018 г. и активно набирает персонал в регионах. Более половины вакансий в банковской сфере приходится на фронт-офис. По мнению аналитиков Rabota.ru, активное внедрение новых технологий не только изменит структуру спроса на банковский персонал, но и обеспечит рост среднего зарплатного предложения. Во втором полугодии 2016 г. и в январе 2017 г. отмечается рост средней предлагаемой зарплаты на 2,2%, говорится в исследовании. По сравнению с концом первого полугодия 2016 г. число вакансий в банковской сфере в январе 2017 г. больше на 25%, а число резюме сократилось на 24%. Конкурс составляет 1,64 резюме на вакансию – один из самых низких показателей на рынке труда. Средний конкурс по всем отраслям на конец января 2017 г. – 4,25 резюме на вакансию. Прайм