Стивен Кинг и его сын Оуэн представят первый совместно написанный роман

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг и его сын и соавтор Оуэн впервые представят первую совместную книгу «Спящие красавицы» (Sleeping Beauties) на предстоящей в Нью-Йорке в конце мая – начале июня крупнейшей книжной выставке BookExpo. Как сообщил исполнительный директор выставки Брайан Макдональд, такие встречи с литературными знаменитостями «привлекают тысячи людей, заинтересованных в том, чтобы узнать о новых книгах и пообщаться с самыми известными авторами». «Мы работаем над тем, чтобы представить на выставке самый широкий спектр авторов, каждый из которых может высказать свое особое мнение о литературе и мире вокруг нас», – добавил он. Уроженец Портленда (штат Мэн) 69-летний Стивен Кинг – автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его сын Оуэн – автор романа «Двойное приключение» и «В этом замешаны все: новелла и рассказы», а также соавтор романа «Предисловие к инопланетному вторжению». Новый роман «Спящие красавицы» – его первая совместная работа с отцом. ТАСС

Арнольд Шварценеггер снялся в роли Виталия Калоева

Вышел трейлер фильма «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в роли Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером и убившего диспетчера, которого считал виновником трагедии. Трейлер опубликован в фейсбуке Шварценеггера. Актер сообщает, что фильм будет выпущен в прокат 7 апреля. Съемки фильма «Последствия» (Aftermath, первоначальное название 478) завершились в середине января. В картине режиссера Эллиота Лестера также снялись Мэгги Грейс, Скут Макнэйри, Ханна Уэйр, Марьяна Клавено, Кевин Зегерс, Ларри Салливан и Мартин Донован. В производстве фильма участвовала компания Даррена Аронофски Protozoa Pictures. В октябре 2005 г. Калоев был признан виновным в убийстве и приговорен к восьми годам заключения, осенью 2007 г. досрочно освобожден. Colta.ru