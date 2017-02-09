Инвестбанк для гиганта

Небольшой инвестиционный банк Moelis & Co выбран единственным консультантом Saudi Aramco по первичному размещению ее акций, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Это крупнейший заказ на рынке акционерного капитала, полученный Moelis, который в 2007 г. основал инвестбанкир со стажем Кен Моэлис. Он начинал еще в 1980-е гг. в Drexel Burnham Lambert, где в итоге стал управляющим директором у «короля мусорных облигаций» Майкла Милкена. В 2000-е гг. Моэлис работал в UBS, выстроив его инвестбанковский бизнес в США.

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