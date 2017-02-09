Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Совет покинуть совет

Совет покинуть совет

Совладелец АТБ Андрей Вдовин покидает его совет директоров – после отзыва лицензии у дочернего «М2М прайвет банка» ЦБ усомнился в его кандидатуре

Анна Еремина

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