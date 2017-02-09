Ограниченный Татагропромбанк

Татагропромбанк ввел ограничения на проведение платежей, сообщили сотрудники кредитной организации. Ограничения были введены со 2 февраля по предписанию Национального банка по Республике Татарстан. Татагропромбанк 20 декабря 2016 г. ввел временные ограничения на выдачу наличных при досрочном расторжении договоров банковского вклада с физлицами, а также установил лимит при снятии денег по истечении срока действия вклада. Интерфакс

Директор «ТФБ-финанс» арестован

Советский суд Казани поддержал ходатайство главного следственного управления МВД об аресте директора ИК «ТФБ-финанс», следует из решения судьи. Ранее сотрудники ГСУ МВД по Татарстану задержали директора «ТФБ-финанс» по подозрению в мошенническом хищении денег, переданных в доверительное управление компании. Затем были задержаны еще двое подозреваемых по этому делу: начальник управления активных операций «ТФБ-финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка, и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн руб. ТАСС

Сертификаты больше не сберегают

Объем сберегательных сертификатов, выпущенных российскими банками, сократился за 2016 г. на 15%, или на 85,9 млрд руб., до 485,5 млрд, свидетельствует отчетность банков на сайте ЦБ. При этом рынок вкладов населения за год вырос на 4,2%, или на 981,2 млрд руб., до 24,2 трлн. По данным ЦБ, с апреля 2016 г. рынок сберегательных сертификатов непрерывно сокращался, причем наиболее агрессивно в IV квартале года – на 81,7 млрд руб.: за октябрь – на 29,3 млрд, за ноябрь – на 38,2 млрд, за декабрь – на 14,2 млрд. На Сбербанк приходится большая часть выпущенных в России сертификатов. Прайм

Бонды «Пересвета» идут на выкуп

Совет директоров банка «Пересвет» принял решение о выкупе облигаций кредитной организации по соглашению с их владельцами, следует из материалов банка. Банк намерен выкупить облигации девяти серий. При этом совет директоров одобрил заключение соглашения об отступном с владельцами этих бумаг. Какую часть от номинальной стоимости облигаций получат владельцы, не уточняется. В январе «Пересвет», допустивший многочисленные дефолты по своим бумагам, сообщил, что рассмотрит возможность выпуска новых облигаций. 1 февраля его акционеры приняли решение о дополнительном выпуске бумаг более чем на 125 млрд руб. Прайм