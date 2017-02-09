МГТС перезагрузит интернет

Модернизация сети GPON во многом обусловлена усилением конкурентной борьбы на московском рынке ШПД
М. Стулов / Ведомости
В 2017 г. МГТС начнет модернизацию своей оптической сети GPON – до 2020 г. ее пропускная способность увеличится в 10 раз. Об этом рассказал технический директор оператора Александр Трохин. По его словам, бюджет проекта для массового перевода всей сети и абонентов на новый стандарт может составить до 10 млрд руб. Это инвестиции как в сетевое, так и в абонентское оборудование (модемы для GPON), объяснил Трохин. Сейчас скорость широкополосного доступа (ШПД) для абонента по GPON составляет до 1 Гбит/с, а после модернизации сможет достигать 10 Гбит/с, объяснил он.