Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: МГТС перезагрузит интернет

МГТС перезагрузит интернет

МГТС модернизирует столичную оптическую сеть GPON, увеличив ее скорость доступа в 10 раз. Потратить на это оператор планирует до 10 млрд руб.
Модернизация сети GPON во многом обусловлена усилением конкурентной борьбы на московском рынке ШПД
Модернизация сети GPON во многом обусловлена усилением конкурентной борьбы на московском рынке ШПД
М. Стулов / Ведомости

В 2017 г. МГТС начнет модернизацию своей оптической сети GPON – до 2020 г. ее пропускная способность увеличится в 10 раз. Об этом рассказал технический директор оператора Александр Трохин. По его словам, бюджет проекта для массового перевода всей сети и абонентов на новый стандарт может составить до 10 млрд руб. Это инвестиции как в сетевое, так и в абонентское оборудование (модемы для GPON), объяснил Трохин. Сейчас скорость широкополосного доступа (ШПД) для абонента по GPON составляет до 1 Гбит/с, а после модернизации сможет достигать 10 Гбит/с, объяснил он.

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