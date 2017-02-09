Luxoft заплатил за украинскую компанию IntroPro $28,3 млн

Разработчик программного обеспечения Luxoft заплатил $28,3 млн за украинскую компанию IntroPro, специализирующуюся на разработке и настройке программного обеспечения в телекоммуникационном секторе и медиа. Бывшие владельцы могут получить дополнительные денежные выплаты в том случае, если IntroPro достигнет определенных финансовых показателей по итогам деятельности в 2017 и 2018 финансовых годах. Интерфакс

Microsoft защитит клиентов облачного сервиса от «патентных троллей»

Корпорация Microsoft в среду расширила защиту пользователей облачного сервиса Azure от патентных исков и пообещала клиентам защиту от «патентного троллинга». Программа Microsoft Azure IP Advantage обеспечивает неограниченное покрытие судебных издержек и юридическую помощь для клиентов, которые разрабатывают облачные приложения на основе технологий с открытым исходным кодом, использованных в Azure, пишет The Wall Street Journal. IP Advantage будет бесплатной для клиентов, которые тратят в Azure не менее $1000 в месяц, а таких, как утверждает Microsoft, большинство. Кроме того, клиенты Azure IP Advantage смогут безвозмездно воспользоваться преимуществами 10 000 патентов Microsoft для защиты в ходе судебных разбирательств. Интерфакс

Биткоин снова дешевеет из-за внимания китайского ЦБ

Курс биткоина в среду падал на 2% из-за сообщений о возобновившемся интересе китайских регуляторов к этой криптовалюте. Народный банк Китая (ЦБ страны) 8 февраля провел встречу за закрытыми дверями с ведущими китайскими платформами криптовалют, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В повестку дня включены вопросы отмывания денег через криптовалюты, включая биткоин. К 13.20 мск в среду цена биткоина, рассчитанная по индексу Уинклвосса (Winklevoss Index, Winkdex), опустилась на 1,7% до немногим более $1028. За последние 12 месяцев биткоин подорожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали его в том числе в качестве защиты от ослабления юаня. Интерфакс

Прибыль SoftBank увеличилась в 40 раз, но не оправдала прогнозов

Японский оператор мобильной связи SoftBank сообщил о росте чистой прибыли почти в 40 раз в III квартале текущего финансового года, однако показатель оказался ниже прогнозов рынка. Чистая прибыль компании в октябре – декабре достигла 91,2 млрд иен ($812 млн) против 2,29 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне 96,3 млрд иен. Выручка слегка понизилась – до 2,3 трлн иен с 2,38 трлн иен; показатель совпал с прогнозами рынка. Американский мобильный оператор Sprint, приобретенный SoftBank в 2013 г., сумел остановить сокращение числа клиентов и снизил расходы. Интерфакс