Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Игрушка за 63 млрд руб.

Игрушка за 63 млрд руб.

Инвесторы оценили продавца детских товаров «Детский мир» по нижней границе ценового диапазона – в 63 млрд руб. Торги акциями компании начнутся завтра
Крупнейший в России продавец товаров для детей «Детский мир» разместится на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона – 85 руб. за акцию
Крупнейший в России продавец товаров для детей «Детский мир» разместится на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона – 85 руб. за акцию
М. Стулов / Ведомости

Крупнейший в России продавец товаров для детей «Детский мир» разместится на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона – 85 руб. за акцию, сообщил вчера ритейлер. Размер предложения – около 21,1 млрд руб. с учетом опциона дополнительного размещения (около 18,4 млрд руб. без него). На начало размещения организаторы оценили рыночную капитализацию ритейлера в 62,8 млрд руб., первые торги состоятся 10 февраля.

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