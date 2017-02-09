Крупнейший в России продавец товаров для детей «Детский мир» разместится на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона – 85 руб. за акцию

Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Игрушка за 63 млрд руб.

Крупнейший в России продавец товаров для детей «Детский мир» разместится на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона – 85 руб. за акцию, сообщил вчера ритейлер. Размер предложения – около 21,1 млрд руб. с учетом опциона дополнительного размещения (около 18,4 млрд руб. без него). На начало размещения организаторы оценили рыночную капитализацию ритейлера в 62,8 млрд руб., первые торги состоятся 10 февраля.