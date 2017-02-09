Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Китайская игра Геннадия Тимченко

Китайская игра Геннадия Тимченко

Бизнесмен Геннадий Тимченко рассказал о своем новом хоккейном клубе, бизнес-интересах в Китае и раскрыл долю семьи в «Стройтранснефтегазе»
Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко оказался владельцем двух клубов лиги
Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко оказался владельцем двух клубов лиги
Максим Стулов / Ведомости

Бизнесмену Геннадию Тимченко и его семье принадлежит не менее 50% одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» – «Стройтранснефтегаза». «Мои партнеры там – мои родственники», – ответил Тимченко на вопрос о владельцах компании. Бизнесмен уточнил, что его семье принадлежит не контроль, но минимум половина (цитаты – по «Интерфаксу»). Представитель «Волги груп», которая управляет активами Тимченко, подтвердил, что компания владеет 31,5% в «Стройтранснефтегазе», но отказался раскрыть других собственников этой строительной компании.

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