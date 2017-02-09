Большинство из этих компаний являются публичными и сами давно публикуют консолидированную отчетность

Правительство разработает специальный порядок составления отчетности для госкомпаний, у которых таковая содержит гостайну. Работа с гостайной уже отрегулирована, удивлены аудиторы

Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Отчетность уйдет в секрет

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину разработать специальный порядок составления МСФО для тех госкомпаний, отчетность которых содержит гостайну, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на чиновника финансово-экономического блока, знакомого с текстом поручения. Наличие документа подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Получили, прорабатываем, говорит один из них.