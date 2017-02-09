Отчетность уйдет в секрет

Большинство из этих компаний являются публичными и сами давно публикуют консолидированную отчетность
Е. Кузьмина / Ведомости
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину разработать специальный порядок составления МСФО для тех госкомпаний, отчетность которых содержит гостайну, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на чиновника финансово-экономического блока, знакомого с текстом поручения. Наличие документа подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Получили, прорабатываем, говорит один из них.