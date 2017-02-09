«Сумма» довела до вагонов

Компания вынуждена была работать преимущественно в низком ценовом сегменте, где маржа существенно ниже рыночной
М. Туманов / Ведомости
Старший брат другого совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова – Магомед владеет 50% компании «Рэйлтрансхолдинг». Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к Магомедову и совладельцу и гендиректору ООО «УК «Рэйлтрансхолдинг» Сергею Шпаку. Собеседники не уточнили, когда состоялась сделка и ее сумму. Оба лишь утверждают, что это была личная инвестиция Магомедова. Один из них говорит, что бизнесмен купил долю в кипрской Upascomer Services Ltd., владеющей 99% ООО «УК «Рэйлтрансхолдинг».