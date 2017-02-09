«Новатэк» инвестирует в китайские терминалы

«Новатэк» может инвестировать в регазификационные терминалы в Китае, сообщил один из крупнейших акционеров компании – Геннадий Тимченко. Он отметил, что после того как «Новатэк» построит завод по сжижению природного газа и поскольку китайские компании будут покупать газ с «Ямал СПГ», компания будет заинтересована в инвестициях в регазификационные мощности в Китае. Тимченко уточнил, что уже получено одобрение властей Китая. Интерфакс

«Газпром» закупил трубы на 14 млрд руб.

ООО «Газпром комплектация» провело закупку 144 000 т труб большого диаметра для проведения ремонтных работ на сумму 14 млрд руб., сообщила компания. При стартовой цене всех лотов в 14,022 млрд руб. снижение цены контрактов по итогам аукциона на понижение составило 126 млн руб. Выксунский металлургический завод Объединенной металлургической компании получил лоты на 2,9 млрд руб., Челябинский трубопрокатный завод – на 2,9 млрд руб., Трубная металлургическая компания – на 2,3 млрд, ООО «Трубные инновационные технологии» – на 4 млрд и Ижорский трубный завод «Северстали» – на 1,8 млрд. Интерфакс

ФАС предлагает продавать удобрения на бирже

Федеральная антимонопольная служба считает целесообразным продавать через биржу 5–7% от поставок удобрений на российский рынок, сообщил замруководителя ведомства Андрей Цыганов: этого достаточно при нормальной организации торгов, чтобы цена была репрезентативной. Интерфакс

Food Union привлекла инвестиции

Латвийский производитель молочной продукции сооснователя «Юнимилка» Андрея Бесхмельницкого – Food Union сообщила о привлечении 214 млн евро инвестиций: 161,6 млн вложила одна из крупнейших азиатских фирм частного капитала, PAG, еще 52,4 млн – казахский Meridian Capital, нынешний партнер Food Union. Деньги пойдут на расширение компании, особенно в Китае, где она строит два молочных завода. Ведомости

РФПИ идет в «Степь»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) изучает возможность покупки доли в подразделении АФК «Система» – агрохолдинге «Степь», сообщил председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков. Представитель РФПИ подтвердил: фонд готов инвестировать в «Степь». Интерфакс, Ведомости