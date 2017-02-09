Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
7 млн т
Месторождения с такой суммарной добычей выделили компании под пилоты для будущего налога на добавленный доход (НДД), сообщил источник в одном из министерств. «Сургутнефтегаз» представил восемь пилотных месторождений (суммарная добыча в 2,5 млн т), «Лукойл» – шесть (2,4 млн), «Газпром нефть» – два (2 млн), «Русснефть» – три (0,1 млн). «Роснефть» пилотных проектов для НДД не представила. Интерфакс
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