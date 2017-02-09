Цифры. Тенденции. События

7 млн т

Месторождения с такой суммарной добычей выделили компании под пилоты для будущего налога на добавленный доход (НДД), сообщил источник в одном из министерств. «Сургутнефтегаз» представил восемь пилотных месторождений (суммарная добыча в 2,5 млн т), «Лукойл» – шесть (2,4 млн), «Газпром нефть» – два (2 млн), «Русснефть» – три (0,1 млн). «Роснефть» пилотных проектов для НДД не представила. Интерфакс