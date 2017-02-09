Снова без выборов

Алексей Навальный (слева) так и не услышал в Ленинском районном суде Кирова ничего для себя нового
Сергей Бровко / ТАСС
Оппозиционер Алексей Навальный вновь приговорен Ленинским судом Кирова к пяти годам условно по делу «Кировлеса», бизнесмен Петр Офицеров – к четырем годам условно. Уплаченный по первому приговору штраф в 500 000 руб. суд зачел в качестве уже выплаченного в новом приговоре, испытательный срок Навальному назначен в один год и пять месяцев – по словам его адвоката Ольги Михайловой, суд учел уже отбытые три с половиной года по первому приговору. По ее словам, защита обжалует приговор и проинформирует комитет министров Совета Европы, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не исполнено.