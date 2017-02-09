Депутаты уберут за собой

Фракциям предложат самим выявить и отозвать «мусорные» проекты
Е. Разумный / Ведомости
Депутатская группа по повышению качества законопроектной деятельности собрала все предложения ее участников, рассказал ее руководитель Иван Мельников (КПРФ). Созданная в декабре группа должна была подготовить предложения по требованиям к вносимым законопроектам для улучшения их качества, а также решить проблему накопившихся старых «мусорных» пиар-инициатив. Как и предлагали ранее депутаты, законопроекты будут проходить внутрифракционную экспертизу, а авторам региональных проектов будут рекомендовать проводить их через Совет законодателей. Фракциям предложат самим выявить и отозвать «мусорные» проекты, говорит Мельников. «У некоторых фракций по 200 законопроектов, и эта ревизия сможет вдвое, а может, и больше сократить портфель законопроектов», – рассказал коммунист.