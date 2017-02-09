Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Перемена мест

Перемена мест

Президенты США и Турции и раньше договаривались, но время показало, что это мало что значит. На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президенты США и Турции и раньше договаривались, но время показало, что это мало что значит. На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Yasin Bulbul / AP

Во время первого телефонного разговора в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и новый президент США Дональд Трамп договорились о совместных действиях против «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России) в сирийских городах Эль-Баб и Ракка, сообщает Reuters со ссылкой на окружение турецкого лидера. Эрдоган настойчиво призывал Трампа отказаться от поддержки формирований сирийских курдов, в четверг для обсуждения этого вопроса в Турцию прибудет директор ЦРУ Майк Помпео, передает агентство. Белый дом подтвердил, что президенты выразили «общую приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах», но не стал вдаваться в детали разговора.

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