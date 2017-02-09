Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и прочные корни, что ее прекрасное будущее неизбежно!»

Эта «простая, но очень хорошая мысль» пришла в голову президенту России на вручении премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 г. («Ведомости»)

Евгений Савченко

«Мне ничего не мешает баллотироваться [в губернаторы], в соответствии с действующим законодательством имею право. И я намерен это сделать».

Губернатор Белгородской области, возглавляющий регион с 1993 г., опроверг слухи о скорой отставке и объявил о желании снова пойти на выборы. («Интерфакс»)

Владимир Филиппов

«Я думаю, что после такого заключения диссовета МГУ многие другие диссоветы будут следовать этой позиции самого уважаемого вуза».

Председатель Высшей аттестационной комиссии допускает, что диссертацию министра культуры Владимира Мединского так никто и не рассмотрит. («Ведомости»)