Работа для чемпионов

В России дефицит молодых квалифицированных рабочих. Организаторы чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills надеются исправить ситуацию. По их планам к 2019 г. в эти состязания будет вовлечен 1 млн человек. Как устроена система WorldSkills?

Двадцатидевятилетний Максим Нефедов пришел на Электростальский машиностроительный завод (входит в топливный дивизион госкорпорации «Росатом») техником-конструктором сразу после окончания Московского энергетического института. За четыре года он дослужился до инженера-конструктора третьей категории, а в 2015 г. занял первое место на национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech в номинации «Инженерная графика СAD». И получил вторую инженерную категорию и 20%-ную прибавку к зарплате. Сейчас Нефедов готовит к чемпионатам других молодых заводчан как эксперт-наставник.

Нефедов рассказывает, что из 20 его однокурсников больше половины не работают по специальности – одни открыли бизнес, другие подались в отрасли, далекие от атомной энергетики. О своем выборе Нефедов не жалеет. По его словам, в подмосковном городе он получает зарплату московского инженера-конструктора. Правда, цифру он не назвал.

В 2015 г. президент России Владимир Путин подписал поручение, чтобы все промышленные предприятия, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%, каждый год готовили команды для участия в национальных и международных чемпионатах по стандартам WorldSkills. В первом чемпионате WorldSkills Hi-Tech, который прошел в 2014 г. в Екатеринбурге, приняли участие 85 компаний и 160 конкурсантов, а в 2016 г. – более 130 предприятий и 300 конкурсантов, рассказал представитель союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)» Евгений Колчев. «Ведомости» выясняли, что сейчас представляет собой система чемпионатов.

Для старшего возраста

WorldSkills Hi-Tech – это ежегодный чемпионат профессионального мастерства среди работников ведущих российских промышленных предприятий, который проводится по стандартам международной организации WorldSkills International (WSI). WSI раз в два года организует соревнования для рабочих в возрасте до 22 лет. А российский же (с приставкой Hi-Tech) – для рабочих до 28 лет. Как пояснил Колчев, в 22 года молодые люди в России только оканчивают колледжи, а на европейских предприятиях в этом возрасте они уже несколько лет работают. В Германии, например, существует дуальная система профессионального обучения, когда учащийся одновременно получает теоретические знания в техническом колледже и практические – в компании-работодателе. А в России выпускники школ сначала учатся и только потом ищут работу. Поэтому молодой рабочий на российском заводе – в возрасте от 23 до 28 лет.