Временные лучше постоянных

Все больше компаний в США используют труд временных работников, этот тренд затронул все отрасли. Однако переход на аутсорсинг не всегда проходит гладко

Ни одна авиакомпания не может сравниться с Virgin America по выручке на одного сотрудника. Это потому, что ремонт и обслуживание самолетов, доставку багажа, бронирование билетов, обеспечение пассажиров питанием и множество других функций в Virgin America выполняют не штатные сотрудники, а временные работники или сторонние подрядчики. «Мы передадим на аутсорсинг все, что не связано непосредственно с общением с клиентами», – говорил в марте прошлого года гендиректор авиакомпании Дэвид Куш. Передача многих функций на аутсорсинг становится общей тенденцией почти для всех отраслей.

Люди, которые разгружают контейнеры на складах Wal-Mart, предоставлены логистической компанией Schneider National, которая, в свою очередь, нанимает их через агентства, предоставляющие временный персонал. Pfizer в прошлом году использовала временных работников для проведения большей части клинических испытаний своих препаратов.

У Alphabet, которая за последние 10 лет 7 раз становилась лучшим работодателем в рейтинге журнала Fortune, число штатных и временных сотрудников почти совпадает, говорят осведомленные источники. Около 70 000 временных сотрудников испытывают самоуправляемые автомобили Google, оформляют документы, усовершенствуют продукты компании, анализируют данные, проводят маркетинговые мероприятия.

Государственные статистические службы не занимаются подсчетом категории временных работников. По оценкам экономистов, их в стране до 20 млн человек (от 3 до 14% всей рабочей силы в США).