Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
780 млн руб.
Зарплаты все еще должны работодатели Приморья сотрудникам, сообщил прокурор края Сергей Бессчасный. За 2016 г. наниматели погасили около 600 млн руб. зарплатных долгов. По словам Бессчасного, в разы сократились многомиллионные долги главных должников в Приморье: ООО «Строительный альянс управление механизации № 1» и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Однако предприятия Приморья остались должны более 780 млн руб. – и это портит имидж края. Более половины суммы приходится на АО «Радиоприбор». Интерфакс
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