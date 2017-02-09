Цифры. Тенденции. События

780 млн руб.

Зарплаты все еще должны работодатели Приморья сотрудникам, сообщил прокурор края Сергей Бессчасный. За 2016 г. наниматели погасили около 600 млн руб. зарплатных долгов. По словам Бессчасного, в разы сократились многомиллионные долги главных должников в Приморье: ООО «Строительный альянс управление механизации № 1» и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Однако предприятия Приморья остались должны более 780 млн руб. – и это портит имидж края. Более половины суммы приходится на АО «Радиоприбор». Интерфакс